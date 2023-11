AMLO critica rechazo de ministros de la SCJN de ser electos mediante voto; insiste en ‘una limpieza’

“Si a esa vamos, pues no se podría elegir al presidente de México porque se requiere un perfil especial. Llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos... y no el pueblo o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada... hay un procedimiento en todos los casos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario federal dijo que no puede existir algún poder que sea controlado por la cúpula de algún poder, esto como parte de su discurso de que los ministros de la SCJN sólo sirven a algunos cuantos y “no al pueblo”, como lo ha mencionado desde que adelantó su propuesta para que sean electos por votaciones populares.

Las declaraciones del titular del Ejecutivo se dan al ser cuestionado luego de que los ministros Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Alberto Pérez Dayán coincidieron en no estar de acuerdo con la propuesta presidencial.

AMLO SE LANZA CONTRA LA FIL DE GUADALAJARA: “TIENE UNA TENDENCIA CONSERVADORA”

Acusó que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara es una “especie de conclave de derecha”.

“Es importante que se sepa, que la feria de libro de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha, hay llegan todos, y muchos a mi me han invitado durante algunos años, nunca he ido porque desde el principio, no y tienen fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre los hemos dicho, porque invitaba a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, nada más tiene una tendencia conservadora, yo por eso no voy”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.