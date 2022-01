AMLO criticó a Calderón y Fox por privatizar Mexicana y Aeroméxico... pero no habla de Salinas Pliego

Tras negar esa información, López Obrador derivó a la privatización de las aerolíneas que antes eran propiedad del Estado y se lanzó contra los medios al afirmar que “eso no lo explican los medios conservadores, tendenciosos y todavía insinúan que es culpa nuestra. Entonces, ya es el colmo, porque quieren apostar a la desmemoria, a la amnesia”.

Porque son historias breves, pero que ayudan a entender y nosotros pues tenemos que informar, a lo mejor a los papás de los jóvenes ya no los hacemos cambiar con nada, pero a los jóvenes sí”, arguyó.

Fue entonces que afirmó que ambas aerolíneas fueron entregadas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, a particulares que actualmente son los responsables de su operación.

“Entonces, como en la campaña del 2000 un empresario, un señor (Gastón) Azcárraga ayudó a la candidatura de (Vicente) Fox, cuando el presidente (Vicente) Fox llega, desde el primer año le entrega a ese empresario Mexicana, se privatiza Mexicana de Aviación. Esto fue 2001, 2002, —a ver si por ahí aparece— 2003”, arguyó el mandatario.

Luego, relató, vino la campaña de Felipe Calderón, y otro grupo de empresarios lo ayudó, “participan en el fraude electoral y como recompensa”, les entregaron la otra línea aérea, Aeroméxico.

“Esto fue en 2007. Empezó manejando esa empresa ya privatizada el que era presidente de la Coparmex durante la campaña presidencial del 2006, un señor de Chihuahua, (José Luis) Barraza, y todos los dueños actuales”, señaló el mandatario.

Siguió su alocución:

“Entonces, nos quedamos sin ninguna línea, pero eso no lo explican los medios conservadores, tendenciosos y todavía insinúan que es culpa nuestra”, reprochó.

Por ello, dijo que esta situación “ya es el colmo”, porque sus adversarios le quieren apostar a la desmemoria.

“Ojalá y todo esto se siga diciendo, porque cuando llevaron a cabo esas privatizaciones nadie dijo nada en los medios, no hay estudios en los centros de investigación de la UNAM o en las universidades públicas, no hay estudios en los círculos de intelectualidad oficiosa; eran temas que no se trataban”, refirió.

