AMLO descarta que siguiente gobierno rescate Altos Hornos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que aun cuando su mandato está por concluir, la próxima administración no se arriesgará a invertir una suma millonaria del erario para rescatar Altos Hornos de México (AHMSA) y entregársela “a los mismos que la saquearon”.

Durante la mañanera de este lunes, el mandatario federal se refirió al conflicto de esta empresa acerera, que en su momento fue trascendental para Monclova, Coahuila, y que tras su privatización se fue a la quiebra, y pidió a quienes se quieren mantener al frente y no venderla a otros privados (Alonso Ancira) actuar con más realismo.

“Que los pobladores de Monclova sepan que si estamos ayudando, pero es muy complejo, y algunos piensan que el obstáculo somos nosotros y están pateando el bote pensando que ya nos vamos a ir y que con el cambio van a poder (recuperar la empresa). Pero, ¿qué autoridad va a destinar 10 o 20 mil millones de pesos para rescatar una empresa y dejársela a los mismos que la saquearon? Pues solo que regresara (Carlos) Salinas de presidente, pero eso ya no se puede, ¡bueno eso espero! O sea, deberían estar actuando con más realismo”.

Recordó que tras su privatización, AHMSA fue mal administrada y se llevó al derroche de recursos y que se fuera a la quiebra.

Dijo que en lo que va de su sexenio ha habido al menos tres firmas interesadas en adquirir las acciones de la acerera, que tiene gran potencial —estimó— tanto por su “ubicación estratégica” como por el desarrollo de América del Norte, sin embargo, no se han alcanzado acuerdos con Ancira.

El jefe del Ejecutivo reiteró que su administración se ha comprometido a dar facilidades para quien adquiera la empresa, como fijar plazos para cubrir los adeudos y los pagos a diferentes instancias estatales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Mucha corrupción, y aferrados a seguir manteniendo esas mismas prácticas, de soborno, de corrupción, porque ante todo ese fracaso, es para decir: ‘Ya, entrego todo y permito que esta fuente de trabajo no se pierda’; pero no, aun llevando al fracaso la planta se siguiera aferrando a mantenerla pensando que nosotros íbamos a actuar como (el expresidente Ernesto) Zedillo, que la íbamos a rescatar y que se las íbamos a limpiar y volvérselas a entregar con dinero del presupuesto que es dinero de todo el pueblo. ¡Pues eso no!”.

El tabasqueño señaló que pese al apoyo que se ha brindado, se han dado muchos obstáculos para la venta de AHMSA.

“Que yo conozca como tres empresas han querido llegar a acuerdo. Recuerdo de una que después de que no se entendieron los dueños de AHMSA, me dieron a mí entusiasmadísimos, pero entusiasmadísimos: ‘Ya estamos por firmar el acuerdo’. Les dije: Cuenten con nosotros, les apoyamos, se firman convenios para que paguen en plazos, con tal de que se incorporen los trabajadores, se recupere la fuente de trabajo, se le pague a muchos proveedores locales que se les debe, nosotros ayudamos. ‘Sí, sí, sí’(le respondieron)”.

Sin embargo, alertó a estos empresarios: “Al final les dije: ‘Ojalá no me equivoque, pero cuidado, porque estos son como una pelota de jabón’. Y lamentablemente a los 15 días me volvieron a ver y me dijeron: ‘No se puede con esta gente, nos cambiaron todo’. Ya después vino otro, y ahora hay otro, y estamos en eso”.

