AMLO dice no tener inconveniente en que Zelensky hable en San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener inconveniente porque su homólogo de Ucrania, Volodymir Zelensky, hable vía remota ante la Cámara de Diputados de nuestro país.

“Eso es un asunto del Poder Legislativo, yo no tengo ningún inconveniente que pueda hablar el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, el presidente de China, cualquier presidente”, expuso en la mañanera tras una interrogante ante el planteamiento que ayer hizo el presidente del parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, al presidente de San Lázaro, Santiago Creel.

Publicidad

“Nosotros tenemos una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia, y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y de autodeterminación de las pueblos y de la solución pacífica de las controversias”, apuntó el mandatario al respecto de este tema.

Estimó que si la intención es “hacer propaganda” en favor de alguna de las partes en el conflicto Rusia-Ucrania, no tendrá respuesta, pues el pueblo de México tiene una madurez política alta.

Te podría interesar: Acuerdo con Rusia no es para espiar a nadie, afirma AMLO, ‘no nos metan en el argüende’

Publicidad

“Aquí la gente no se traga ningún plato de mentiras por bien guisado que esté, el mexicano está más avispado que nunca, y siempre ha estado muy consciente y ahora es el esplendor. En otros pueblos hay mucha manipulación, en México no”.

El tabaqueño lamentó que en el mundo se generen ideas e intentos de manipulación, “bombardeo informativo”, que causan daño psicológico e intranquilidad entre las personas porque tratan de revivir la guerra fría, argumentando que estamos al borde de una nueva guerra.

“Eso no es cierto, ni lo deseamos ni es cierto. ¿Por qué se miente? Por la politiquería, por los intereses de las élites económicas o políticas, no les importa el pueblo. Entonces, tienen que cambiar las cosas y no dejarnos engañar y celebro que el pueblo de México esté muy avanzando”.

Publicidad

Con información de La Jornada