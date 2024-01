AMLO dice que se va contento; ‘se han sentado las bases para la transformación’

“Antes que llegáramos nosotros los de mero arriba no pagaban impuestos, los bancos y empresas más famosas no pagaban impuestos, había privilegios fiscales. Nos tenían engañados. Decían: es que si no hay presupuesto es porque los vendedores ambulantes no pagan impuestos. No, ahora sí pagan”.

“Ya creamos una mega farmacia para que si en un pueblo de Zacatecas en menos de 48 horas llega ese medicamento. Dicen que no voy a poder, sigo manteniendo el compromiso y aceptó el desafío me canso ganso que le vamos a ganar”.

“Me voy contento porque cumplimos el principio maderista de sufragio efectivo, no reelección. Aunque yo ya no esté porque, me voy a jubilar, porque el país va a quedar en muy buenas manos. quien me va a sustituir, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México. No se los diría si no fuera cierto”, aseguró.

Describió que una empresa que tenía un adeudo “me acuerdo que le hable al dueño, debes doce mil millones de pesos. Me dice, ya vamos a ayudar. Vamos a entregarle despensa a la gente. No, eso no es el tema, le dije, es que no has pagado doce mil millones. Dicen mis abogados que no hay problemas. Si, si hay problema, al SAT y arréglate porque yo no soy cómplice de evasores fiscales. Estos de Oxxo, pagaron también doce mil millones de pesos que debían”.

En su oportunidad, quien también lanzó una larga arenga fue el gobernador David Monreal, desafiando las normas electorales.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO pide a Azucena Uresti que aclare su salida de Milenio; usuarios acusan a 4T de censura (video)

Ostensiblemente contento por la presencia del presidente lanzó: “En nuestras manos corresponderá la cuarta transformación , para nunca más retroceder. Con el corazón en la mano, hay que renovar el compromiso de Construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Tenga la certeza, así com usted no le fallado al pueblo, nosotros no le fallaremos a usted, vamos a mantener el vivo su legado histórico, impulsar su liderazgo. La ruta está marcada en las elecciones más importantes de la historia. En México son tiempos de definiciones. Hay que Asumir cada quien su responsabilidad”.

Con información de La Jornada