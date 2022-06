¿AMLO está aliado con el narco?... Fox, Labastida y Muñoz Ledo ven ‘indicios’ y ‘protección’ para el Cártel de Sinaloa

El ex presidente panista Vicente Fox Quesada arremetió de nueva cuenta en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de estar al frente de un “narco-gobierno” y por lo tanto, de ser un “narco-presidente”.

Muñoz Ledo , advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su contubernio con el narcotráfico no es heredable porque el crimen organizado ya no lo va a necesitar, ya que siempre y en todas las plazas se entiende “con el que va a llegar” .

Porfirio Muñoz Ledo , ex diputado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), contrincante de Mario Delgado en la búsqueda de la dirigencia nacional del mismo partido, y supuestamente aliado de la 4T señaló que el país está iniciando una “reversión autoritaria” con “un nuevo rey de la selva”: el crimen organizado.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente”.

Muñoz Ledo afirmó que a México le ha explotado “una bomba en el jardín” porque el narco potencializa en dimensiones nunca imaginadas el uso del dinero.

Ante representantes de partidos políticos de 29 países, dijo que ha aparecido el narco como un nuevo actor que no existía y que viene a revolucionar.

Por su parte, Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial priista, acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador favorece al Cártel de Sinaloa y cuestionó sus visitas tan relajadas al corazón del narco en México: el Triángulo Dorado.

El excandidato presidencial en el año 2000 y exgobernador de Sinaloa (1987-1992), señaló que las cuatro visitas a Badiraguato por parte del presidente no pudieron ser sin la anuencia de los criminales, pues se trata de la cuna de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Ismael Zambada García, el Mayo, y Rafael Caro Quintero.

“Debía haber llevado varios militares o varios marinos o varios de policía militar o varios de la policía nacional o varios de la policía del estado”, dijo el sinaloense en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

“Gentes de su total confianza y en número suficiente para repelar cualquier agresión que se pueda presentar”, apuntó Labastida Ochoa.

Y es que López Obrador ha sido criticado por sus detractores por las polémicas que ha generado en el bastión del Cártel de Sinaloa. Pues el mandatario se ha pronunciado por no estigmatizar a la población de la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde el grupo criminal ha permanecido durante décadas.

En su última gira a Sinaloa y Chihuahua, el presidente de la república volvió a ser foco de críticas por sus discursos permisivos con grupos criminales en el territorio que domina el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, sigue asegurando que no sigue la política de narcoguerra y atiende causas estructurales de la violencia.

En primer lugar, López Obrador fue cuestionado por la sugerencia por cambiar de nombre al Triángulo Dorado, pero al mismo tiempo, por minimizar un narcoretén de sicarios que interceptaron a periodistas que cubrían la fuente presidencial. Incluso el gobernador Rubén Rocha Moya arremetió la cobertura al caso y normalizó el tema, aunque reveló que hubo cuatro detenidos.

Anteriormente, el presidente ha causado polémica, porque ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, cuyo arresto causó un caos en Culiacán en octubre de 2019, y el Estado mexicano cedió a las amenazas de atentar contra familias de militares.

Después del llamado culiacanazo, el presidente se encontró con María Consuelo Loera el 29 de marzo de 2020 y la saludó amablemente en el contexto de supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. López Obrador se acercó a la camioneta pidiéndole a la señora que no se bajara y le informó que había recibido su carta en que solicitaba ayuda para que interviniera en su viaje a Estados Unidos y visitar su hijo, el Chapo Guzmán.