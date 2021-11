$!AMLO ha traicionado a los muertos y a los desaparecidos, sentencia Javier Sicilia

A continuación, el poeta reparte críticas a diestro y siniestro: al presidente López Obrador, con quien se muestra especialmente belicoso en su discurso; a la clase política, a la que acusa de corrupta y coludida con el crimen organizado; e incluso a parte de la sociedad mexicana, a la que recrimina por normalizar el horror.

“Quien demostró que el poder de la movilización es fuerte es él (López Obrador), pero él es un traidor. Movilizó a toda una nación para traicionarla y para traicionar a las víctimas, a los muertos, a los desaparecidos. Movilizó al país para seguir destruyéndolo, como hicieron los anteriores (presidentes), hasta que ya no quede nada más que los muertos, los desaparecidos. Hasta que ya solo queden cadáveres, sufrimiento y más horror”, dice tajante el activista.

“Tenemos a un gobierno de criminales -continúa -. Tenemos a unos partidos criminales. Y tenemos a criminales sometiendo a todo un Estado. Las elecciones no sirven para nada. Y yo pregunto: ¿qué vamos a hacer como ciudadanía desde abajo? Porque la solución va a venir de abajo, no de arriba. Pero quizá tengamos que sufrir más muerte, más horror, más desgracias, para aprender, aunque quizá ya sea tarde y no haya remedio”.

