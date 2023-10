AMLO insiste en que el Ejército entregó todo sobre ‘Guerra Sucia’

“Como no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo la investigación, yo la estoy dirigiendo, y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo, ya se ha avanzado” , apuntó.

“¿Cómo no vamos a entregar la información?” , cuestionó.

Insistió en que no existe ningún propósito para ocultar los hechos y recordó que su movimiento creó ese comité.

“A mí me obedecen (los militares)” , sostuvo.

Asimismo, dijo que cumplirá con su compromiso con los padres y madres de los normalistas desaparecidos de llegar a la verdad.

Finalmente, sobre la decisión de los miembros del MEH de retirarse de la investigación sobre la “Guerra sucia”, dijo que “si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza mejor que no regresen, ya buscamos a otras personas que nos ayuden”, enfatizó.

Las Fuerzas Armadas de México acumulan acusaciones de obstruir información sobre violaciones a derechos humanos, como denunció el mes pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Con información de EFE