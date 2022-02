AMLO insiste en que no habrá impunidad en crímenes contra periodistas

No habrá impunidad en los casos de asesinatos de periodistas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de una manifestación del gremio durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia matutina, en la que se recordó a los colegas asesinados, quienes fueron mencionados por sus nombres: José Luis Gamboa; Margarito Martínez Esquivel; Lourdes Maldonado; Roberto Toledo; Heber López.

“No se permite impunidad para nadie, esa es una diferencia a los anteriores gobiernos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea”, expresó durante la conferencia de este jueves en Tijuana.

Resaltó que no existe ninguna relación entre las autoridades y la delincuencia; además de que el Estado no es el principal violador de los derechos humanos como era antes.

Te podría interesar: AMLO pide respetar su derecho a manifestarse y no usar asesinatos de periodistas para atacarlo

“No hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie; no existe el nivel de letalidad que se presentó con Felipe Calderón”, sostuvo.

El mandatario enfatizó que durante su administración se ha garantizado el derecho a disentir, protestar y expresarse con libertad, puesto que se respeta el oficio del periodismo y nadie será censurado.

“Lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista. Lo lamentamos mucho, de manera sincera”, a lo que agregó: “Van a mantener protección y no están solos”.

Después, rechazó que puedan presentarse casos de censura en los medios:

“Nadie ha sido ni será censurado; ni Loret de Mola, ni López-Dóriga, ni Carmen Aristegui, ni Ciro Gómez Leyva, ni los del Reforma”.

Con información de medios