San Pablo Villa de Mitla, Oax. Al inaugurar una nueva sucursal del Banco del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una vez mas su posible relección: “nos faltan dos años -tras hacer una pausa al escuchar un grito, agregó— no, eso no. Sufragio efectivo no relección. Además, tienen razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza (elevó su puño derecho) vamos a terminar la transformación de México”.

Era la parte final de un largo discurso en el que se dio espacio para defender al gobernador Alejandro Murat, ante algunos gritos esporádicos en su contra. “Nos ha ayudado mucho”.

Y más adelante conminó al mandatario actual y al electo, el morenista Salomón Jara, a darse la mano ante centenares de asistentes que aplaudieron el gesto, ante el próximo relevo en la gubernatura, el 1 de diciembre.

En su intervención, López Obrador se centró en desglosar los datos del efecto de los programas sociales en Oaxaca. Anunció que se incrementarán el número de sucursales de los Bancos del Bienestar.

