A dos días del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde miles de documentos e informes clasificados sufriendo un ataque cibernético, que luegro expondría Carlos Loret de Mola, aun hay polémica detrás del mismo.

Esta vez, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien envió sus mejores deseos a Andrés Manuel López Obrador, pues su estado de salud también fue expuesto en el noticiero LatinUs.

Publicidad

Según las fuentes de Loret de Mola, el jefe de estado tiene diversos padecimientos, entre ellos, hipotiroidismo, gota y fue trasladado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas desde Palenque hasta la Ciudad de México, a un hospital, por riesgo de infarto.

LEER MÁS: Propuesta de consulta para Fuerzas Armadas es una intromisión, dice Santiago Creel a AMLO

Creel, señalándose como “uno de los principales opositores al régimen y, particularmente, a las decisiones que toma el presidente López Obrador”, dijo que en materia de salud, “lo primero es eso”.

Publicidad

“Y por lo tanto al presidente le deseo que tenga salud, y que si hoy no la tiene, que se reponga por él, por su familia y por México, y además como creyente les digo, le pido a Dios que le dé salud al presidente de México que es el presidente de todos los mexicanos, con eso yo no medro, no voy a hacer política, ni absolutamente nada, que se mejore el presidente”, aseveró.

Esto, desde Aguascalientes, llegando al Congreso de la entidad, donde participará en la toma de protesta de Teresa Jiménez como gobernadora del estado.

Asimismo, dijo que insistiría en la petición de reunirse con AMLO, donde se planeaba buscar una solución para combatir los problemas de inseguridad en México.

Publicidad