AMLO obedece al INE, elimina advertencia a ‘conservadores’

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no mostrará la advertencia a “conservadores” antes del comienzo de sus ruedas de prensa diarias, que había añadido al mensaje que le ordenó como tutela preventiva el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nos las prohibieron, ayer notificaron”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que “como ya se mantuvo un tiempo” es posible que “ya se internalizó” dicho mensaje. Asimismo, recordó qué decía la posdata que había incluido al texto que le ordenó el INE colocar.

“Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, lo mejor, lo más recomendable es que no sé vea este programa, que no se participe en este diálogo porque les produce mucho enojo”, reiteró.