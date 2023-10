‘No queremos la guerra’... AMLO reitera postura sobre conflicto en Israel; hay 3 mexicanos desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó cuál es la postura sobre el conflicto armado en Israel, asegura que México no se va a involucrar como lo señala la Constitución y espera que se encuentre una solución pacifica.

“Ya se definió nuestra postura, nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro el mandato de nuestra constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacifica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación del uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento, no queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos e israelitas”, dijo.