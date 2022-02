AMLO pagaría al pueblo Yaqui para que liberen carretera en Sonora

Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Pueblo Yaqui pagarles a cambio de la liberación de una tramo de la carretera Ciudad Obregón-Guaymas en el que bloquean y piden una cuota a los automovilistas y transportistas para poder continuar la circulación en la vialidad.

En la Reunión con Autoridades del Pueblo Yaqui, el mandatario federal reiteró que no se usará la fuerza para liberar el tramo -a la altura de la estatua del Danzante Yaqui- ni para reprimir a la comunidad con la Guardia Nacional.

López Obrador pidió a pobladores establecer un diálogo y que hagan una estimación de cuánto obtienen de dinero por el cobro a los automovilistas y transportistas, y así establecer un acuerdo para que el gobierno federal les entregue ese mismo monto si dejan libre la carretera.

“No vamos a hacerlo (usar la fuerzas), vamos a convencer, vamos a persuadir (...) no usemos la fuerza, que no haya violencia, porqué saben que quieren nuestros adversarios, los conservadores, los neoporfiristas: que actuamos como ellos, que reprimimos y no lo vamos a hacer (...) tenemos que buscar el acuerdo, y Alfonso (Durazo) nos va a ayudar a hablar con los compañeros ‘¿a ver cuánto es lo que obtienen?’, se lo damos para obras”, afirmó.

