AMLO propone acuerdo al Poder Judicial... que los 15mmdp del recorte sean para damnificados en Acapulco

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una propuesta al Poder Judicial Federación, la cual consiste en que los 15 mil millones que se eliminaron de los 13 fideicomisos sean destinados al apoyo a los damnificados de Acapulco afectados por el huracán “Otis”.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente”, expresó en su conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo federal mencionó que se tendrá que esperar a que sea publicada la Ley de Ingresos el presupuesto y también ver si los empleados y jueces presentarán una controversia, como ya lo plantearon.

“Pero ellos podrían decir que estamos de acuerdo porque no les afecta en su presupuesto no les afecta a los trabajadores; están utilizando solicitando 84 mil millones de pesos para el año próximo, que se le autorice su presupuesto, es una propuesta, yo no decido lo van a resolver en el Congreso y que los 15 mil millones del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados”, explicó.

López Obrador puso sobre la mesa una alternativa que ya había planteado desde antes, que quienes ganen más que el presidente se reduzcan su sueldo y compensaciones.