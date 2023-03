AMLO propone prohibir el uso médico del fentanilo en México y EU para evitar contrabando... ‘lo sustituimos con otros analgésicos’

“Aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos de todas maneras al estar prohibido, no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos”, dijo.

De igual manera, el mandatario dijo que con esta medida, también pedirá que el gobierno de los Estados Unidos prohíba el uso médico del Fentanilo para evitar el contrabando.

“Esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban, para usos médicos, yo les voy a informar acerca del análisis y el resultado de esta propuesta”, apuntó.

El mandatario dijo que desde 2018, el gobierno de México buscó que los puertos del país los manejara la Secretaría de Marina para actuar en contra del tráfico de drogas.

Destacó que en estos puntos solía haber un control por parte del crimen organizado, quien solía poner a los funcionarios en entredicho al ofrecerles el camino de la violencia o de la complicidad para permitir estas prácticas.

En relación a la lucha contra el fentanilo, López Obrador destacó el avance para evitar el tráfico de esta droga y aseguró que en México se hace un mayor trabajo en comparación con los Estados Unidos.

“”Hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos, en el tiempo que llevamos se han decomisado seis toneladas. Como nunca”.

El mandatario indicó que los precursores del fentanilo solían ser transportados hacia Estados Unidos, por lo que se decidió hacer una revisión de los importadores de estas sustancias y se depuró el número de empresas o personas que se dedicaban a ello.

El mandatario aseguró que la política norteamericana no hace lo necesario para limitar el consumo de este fármaco, ya que no hay decomisos o detenciones que sean mostrados de manera masiva. Indicó que los cónsules de ambos países informarán sobre el combate en contra de esta sustancia y además no permitirá la intervención de la milicia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, tal y como propuso el Partido Republicano.

Reprochó la falta de atención e información sobre la drogadicción por parte de las autoridades estadounidenses para con sus ciudadanos:

“Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería e hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo a Estados Unidos (...) que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos violando nuestra soberanía. Eso nunca jamás lo vamos a permitir”.