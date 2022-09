AMLO propone ‘reencuentro’ entre Belinda y Nodal en otro concierto en el Zócalo

“No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería... Cristian Nodal quería también participar y no cobrar, sería buenísimo.

La noche de ayer, Grupo Firme -agrupación de regional mexicano liderada por Eduin y Jhonny Caz- reunió a 280 mil asistentes, según estimaciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Así, rompieron un récord que durante 13 años estuvo en posesión de Vicente Fernández, quien en 2009 cantó para 219 mil personas.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aplaudió la iniciativa de la Jefa de Gobierno por traer este espectáculo a la gente, en especial para los jóvenes.

“Muy bien y una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no sólo de pan vive el hombre. Entonces, había mucha alegría, mucho muy contentos los jóvenes”, expresó López Obrador.

El Presidente contó que él también pudo disfrutar del concierto y se asombró al ver los ríos de gente que abarrotaban el Zócalo capitalino.

“Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto. Me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana y no se movieron para no perder el lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto”, mencionó.

López Obrador dijo que el concierto de Grupo Firme llegó a generar polémica en sus adversarios, a quienes les recetó una canción de la agrupación titulada “Ya supérame”.

“Y también generó polémica (Grupo Firme en el Zócalo) ¿no?, porque no les gusta -como diría mi amigo López Dóriga- la música del Grupo Afirme, dice je, je,je no es Afirme, es Grupo Firme. ¿Cómo se llama esa canción que aplica? Ya supérame, ya supérame, ja, ja, ja”, bromeó.

