AMLO reitera que México está preparado ante un incremento en costos de gas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró esta mañana que el Gobierno Federal está preparado ante un posible aumento de los costos del gas que México importa desde Texas, Estados Unidos.

Durante su ‘Mañanera’ en Palacio Nacional, AMLO reconoció que México tiene un dependencia del gas procedente de Estados Unidos, mismo que no ha registrado un aumento considerable recientemente.

Asimismo, López Obrador explicó que se trata de un plan para utilizar otras materias primas para la generación de energía en el país.

“En el caso nuestro no tenemos problema. No va a aumentar el precio de la luz y tenemos capacidad para producir energía eléctrica, porque afortunadamente no está impactado el precio del gas que se está importando. Donde está aumentando el precio del gas es en Europa, nosotros que tenemos una dependencia del gas de Texas, no estamos siendo afectados porque no se están registrando aumentos en el precio del gas, si se rebasara el precio de lo normal... entonces ya tenemos un plan para utilizar otras materias primas y generar energía eléctrica sin aumentar el precio al consumidor, ya lo tenemos bien definido”, dijo AMLO.

“Estamos preparados, pero afortunadamente, repito, no hay aumento fuera de control en el caso del gas”.

Por otra parte, aseguró que no hay necesidad de aumentar los precios de los combustibles debido a que hay subsidios con el precio del petróleo crudo.

“No tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas porque se compensan los subsidios que estamos dando dando a la gasolina con los excedentes en el precio de petróleo crudo. Haciendo un balance, es positivo”, dijo.