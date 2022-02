AMLO responde a Carmen Aristegui, insiste en que es una simuladora: “tiene tiempo con esa actitud”

“Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, subrayó.

“Ahora ya no es tiempo para simular, ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica, o soy independiente o no tengo partido o soy objetivo, todo ese cuento.

En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad”, puntualizó.