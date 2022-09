AMLO sale en defensa al Ejército, ‘no hay presiones’ en caso Ayotzinapa

“Las Fuerza Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del Ejército o servidores públicos. Se afecta a las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad”, expresó López Obrador ante el cuestionamiento.

“ No, eso también es parte de los rumores que difunden. Las Fuerzas Armadas están muy consientes que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas, no;

En su conferencia matutina, López Obrador afirmó que las Fuerzas Armadas están “muy conscientes” de que no se les puede encubrir al cometer un delito y aseguró que el Ejército no tiene que ver con la actitud “irresponsable” de pocos de sus elementos.

FGR BUSCÓ REVENTAR CASO

El Mandatario también acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de querer “reventar” la investigación del caso Ayotzinapa al intentar implicar a más militares por la desaparición forzada con la intención de generar una rebelión.

Publicidad

“Cuando el informe (de la comisión especial para Ayotzinapa) llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”, reveló este jueves.

En agosto, la FGR notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se había girado 20 órdenes de aprehensión en contra de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de Infantería en Iguala y Teloloapan, Guerrero por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

TE PUEDE INTERESAR: Normalistas queman camioneta en Palacio de Justicia de Iguala

Publicidad

Dichas órdenes forman parte de un total de 83 que un juez autorizó contra exfuncionarios que intervinieron en torno al caso Ayotzinapa.

El presidente insistió que hay intereses por “reventar el proceso” implicado a más militares.

“Buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso por ejemplo de los militares, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco, claro de alto grado, los otros 15 no sé pero me imagino que son soldados, pero ¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No, no, no, cero corrupción y cero impunidad”, dijo el presidente.

Publicidad