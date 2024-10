Anabel Hernández acusa a Morena de ‘montaje’, tras agresión en Nueva York

La periodista Anabel Hernández afirma que las agresiones que sufrió por parte de un grupo de personas fuera del Tribunal de Justicia de Nueva York fue ‘un montaje y una escena orquestada’ por Morena y responsabilizó al partido de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia. Durante entrevista en Aristegui en Vivo, Hernández describió las agresiones como “un circo, una escena orquestada y planificada”. TE PUEDE INTERESAR: ‘Si estaba sobrio o no, es otra cosa’... Felipe Calderón sí sabía de nexos de García Luna con el narco: Anabel Hernández “Salgo de la corte y me encuentro con estos gritos. [...] Hubo un punto en el que me detengo y me giro para preguntar si de verdad hay alguien que tenga algo articulado para señalar o preguntar. Ante no encontrar nada que alguien quisiera plantear, continúe mi camino.” Aseguró que el grupo que la atacó no mostraba un interés genuino en plantear preguntas o discutir, y que, de hecho, muchos de ellos se habían encontrado con ella en la corte sin haberle cuestionado nada durante el día.

“Al menos 3 personas de las que estaban ahí -supuestamente muy enardecidas- yo me las encontré durante todo el día, fuera y dentro de la corte. [...] Nunca me cuestionaron nada. Nunca me dijeron ‘oye, no estamos de acuerdo’. Ningún tipo de cuestionamiento, ni reclamo”, afirmó. “Es preocupante que haya gente orquestando este tipo de actividades. Estos porros no son personas con ideología, ni siquiera tienen preguntas que hacer”, afirmó. Anabel Hernández subrayó que este tipo de acciones no son espontáneas y advirtió que quien contrata a esas personas para agredirla verbalmente, también podría ser capaz de contratar a alguien para que ‘disparar o herirle físicamente’. “Lo que puedo decirte categóricamente es que fue el partido Morena”. TE PUEDE INTERESAR: Rubén Rocha responsabiliza a Azucena Uresti y Anabel Hernández de cualquier atentado en su contra La periodista afirmó que después del altercado colegas periodistas se acercaron con los manifestantes, y estos dijeron ser parte de Morena. Asimismo, aseguró que los protestantes les preguntaron a sus compañeros de quién se trataba y si era la esposa de Genaro García Luna. “Preguntaron a compañeros periodistas qué ¿quién era? ‘¿Era la esposa de García Luna?’”, recordó. “Estamos ante un montaje destinado a hacer creer que hay ciudadanos dispuestos a cuestionarme de esa manera. Si realmente hubiera ciudadanos enojados por mi trabajo, ellos no eran, ya que, a lo largo del día en que me vieron, nunca me cuestionaron.” La periodista Anabel Hernández afirmó que teme por su vida después de la agresión verbal que sufrió en Nueva York, señalando que el partido Morena está detrás de ese ‘montaje’ con ‘fanáticos de utilería’.

“Hago responsable de cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia al partido Morena”. Reiteró que el clima de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos es preocupante, mencionando otros casos como el del padre Marcelo en Chiapas, asesinado el domingo 20 de octubre. TE PUEDE INTERESAR: ‘No tengo duda’; Anabel Hernández insiste en que el Cártel de Sinaloa financió a AMLO Hernández enfatizó que su trabajo no se detendrá por estas amenazas, y continuará informando sobre los vínculos entre el cartel de Sinaloa y el partido Morena, así como las implicaciones que esto tiene para la justicia en México. “Nada podrá impedir que yo siga siendo mi trabajo. No me podrán callar”, concluyó. Afirmó que tiene videos donde hay rostros específicos de quienes la intimidaron y buscará conocer los nombres de ellos. “Quiero saber quiénes son y quiero realmente poder actuar en consecuencia a esto”. “El juego que están jugando es muy peligroso y si lo considero una amenaza directa en mi contra”. Anabel Hernández consideró el incidente en Nueva York como un claro acto de intimidación, diseñado para desincentivarla a continuar su labor de investigación y de evitar que asista al juicio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. “Es curioso pensar que intenten que no regrese a Nueva York a seguir investigando lo que he estado investigando durante más de 20 años. Es un esfuerzo que no van a lograr detener”, aseguró. La periodista enfatizó que, cuando salgan a la luz los nombres de los políticos de Morena, del PRI y del PAN involucrados con el cártel de Sinaloa, ella estará presente para informar, tal como lo ha hecho a lo largo de su carrera. “Nada cambiará mi compromiso con la verdad”, concluyó. Con información de Aristegui Noticias

