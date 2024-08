Ante AMLO, Sheinbaum promete que ‘no va a haber traiciones’

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acompañó la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por municipios de Veracruz.

En su discurso, dijo que no traicionará al Presidente:

Hoy vengo aquí a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador; que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México.

El presidente López Obrador afirmó que hay que seguir luchando por la transformación:

Por eso, tenemos que seguir adelante, luchando por la transformación de nuestro país, apoyando a nuestra presidenta, porque es una garantía de continuidad con cambio para que haya justicia social por la que lucharon nuestros antepasados, justicia social.

Nada de que el gobierno va a estar en manos de una minoría, nada de que el gobierno va a ser un comité al servicio de unos cuantos, nada de que ‘vamos a reformar la Constitución para beneficiar a unos cuantos, a una minoría y para empobrecer al pueblo’, eso ya se fue a la historia, pero al basurero de la historia, eso nunca más en nuestro país.

Será “la mejor Presidenta del mundo mundial”

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, inauguró esta mañana la carretera Acayucan-La Ventosa en Veracruz.

Al terminar la presentación, aprovechó ir acompañado por la nueva presidenta, y por la gobernadora del estado del Golfo de México.

Para AMLO, Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta del mundo mundial, no se calla al decirlo como lo ha hecho hoy domingo 4 de agosto del 2024.