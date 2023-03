Aprueba Senado abrogar Ley sobre Delitos de Imprenta por ‘obsoleta’

CDMX.- El Pleno del Senado de la República avaló con 92 votos a favor abolir la Ley Sobre Delitos de Imprenta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917.

“Las comisiones dictaminadoras coincidimos en el sentido que la Ley de Delitos de Imprenta ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertades fundamentales para el estado de derecho, como la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de imprenta”, mencionó la legisladora Olga Sánchez Cordero.

El tema fue revivido en las últimas semanas a propuesta en comisiones de la Cámara de Diputados por una legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que buscaba elevar las sanciones por “injuriar al Presidente”.

El proyecto refería a una modificación al Artículo 33 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta que corresponde a los castigos por “ataques al orden o a la paz pública”.

La propuesta llevada a la Comisión de Gobernación sugería una elevación de los mil 37 a los 4 mil 139 pesos, buscando que las cantidades se ajustaran a las Unidades de Medica y Actualización (UMA).

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema y adelantó que en caso de que se discutiera en el Pleno y eventualmente se aprobara, vetaría la ley.

“Está como, me sorprendió ayer, que autorizan en la Cámara (de Diputados) que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, dijo en su conferencia de prensa del 15 de febrero.