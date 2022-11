‘Ari’ fue vista por última vez al tomar un taxi en un bar de CDMX; fue encontrada sin vida en Morelos

De acuerdo con las primeras versiones, Ari salió de un bar y tomó un taxi la noche del 30 de octubre; sin embargo, el 2 de noviembre fue reportada como desaparecida , aunque no contaban con que la identificación de un cuerpo (localizado al día siguiente de la última vez que fue vista) confirmaría la muerte de la joven.

“Ayúdenme compartiendo por favor, quiero saber si su familia ya le localizó luego le hablamos a los servicios de emergencia y llegaron al lugar, pero obviamente no confío en las autoridades y dudo que hagan bien su trabajo y no quiero que ella termine en una fosa común”, se lee en la publicación.

Según la versión de una de las amigas de Ari, para el medio de comunicación Milenio, la mujer no salió sola del bar, sino que acudió a una fiesta en el departamento de “unos amigos”, para después ‘aparecer muerta’.

En redes sociales, amistades aseguraron que el caso se trata de un feminicidio, pues el cuerpo fue encontrado con signos de violencia.

“Ya no está porque alguien le ARRANCÓ LA VIDA, no saben la tristeza e impotencia que siento al saber que afuera siguen existiendo hombres que se creen con el derecho de acabar con la vida ajena. Amigxs les pido no dejemos pasar por alto lo que sigue ocurriendo día con día”, expresó en Twitter una usuaria que dice ser amiga Ariadna.