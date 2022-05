Aristegui y Chumel Torres se deslindan de campaña de “Va por México”

La periodista Carmen Aristegui señaló esta mañana, durante el programa Aristegui En Vivo, que no fue notificada por los dirigentes partidistas de la coalición Va Por México (PRI-PAN-PRD) que usarían su imagen dentro del muro que los políticos mostraron con las fotos de más de 200 diputados de oposición y un grupo de periodistas que han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas al periodismo, y otras personas dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición está identificando como perseguidos, persecución política... En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de partidos políticos para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento”, dijo la periodista.

Más para leer: Va por México presentará su propia reforma electoral

Chumel Torres también pide retirar su imagen de campaña de “Va Por México”

“No tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso”, dijo mediante Twitter el youtuber Chumel Torres, luego de aparecer en un collage presentado por la alianza “Va Por México”, que integra más de 400 fotografías de personas que han sido atacadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, a quienes califica de “traidores a la patria”.