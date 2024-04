Arremete Xóchitl contra Zaldívar: politizó la Corte y ahora ‘quiere llorar’

CDMX.- La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, descartó que exista una alianza con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para investigar al ministro en retiro Arturo Zaldívar.

La abanderada de la alianza PRI, PAN y PRD, acusó al expresidente de la SCJN de politizar la Corte y ahora “quiere llorar” cuando se le investiga por supuestos casos de corrupción.

“Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas, punto. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto, así es que deje de mentir igual que su candidata”, expresó.

La candandidata de la oposición descartó que la ministra Norma Piña esté utilizando el aparato del Poder Judicial para sacar ventaja en el proceso electoral, como considera Arturo Zaldívar.

Es un personaje muy “violento y majadero”, consideró la aspirante presidencial, quien también sugirió al exministro que se retire de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, a quien estaría afectando.