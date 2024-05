Asegura AMLO que en la CFE están organizados tras apagones en el país

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los apagones que se registraron la semana pasado, asegurando que son una “situación especial” porque hay mucho calor y por lo tanto hay mayor consumo del servicio en distintos estados del país.

“Estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla todo el sistema de distribución, eso no se privatizó y eso no ayuda mucho a que, si falta energía eléctrica en un estado, pueda transmitirse de otro estado, de otra planta, ya sea de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica”, explicó el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: El flujo migratorio a Estados Unidos se ha reducido 50 por ciento: AMLO

Desde “La Mañanera” explicó que ya se está trabajando en el tema y que durante el fin de semana ya no se presentó el mismo problema.

López Obrador advirtió que en la Ciudad de México se registraron algunos apagones el sábado pasado, pero que esto se debió a que “se cayeron unos transformadores”.