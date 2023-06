Asegura AMLO que no se irá del país acabando su sexenio

CDMX.- Medios de comunicación cuestionaron en su conferencia matutina al presidente Andrés Manuel López Obrador si prevé que al acabar su administración pueda ser perseguido, a lo que el mandatario respondió que no huirá del país.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en que su retiro lo pasará en su quinta, ubicada en Palenque, Chiapas. “Ahí los voy a esperar”, afirmó.

López Obrador reconoció que existen este tipo de persecuciones contra políticos y “guerras sucias”; sin embargo, aseguró que el pueblo es su “ángel de la guarda”.

“Acerca de que me puedan perseguir pues tampoco, porque no me voy a ir del país y ya todo mundo va a saber dónde voy a estar. ¿Qué me van a perseguir? ahí los voy a esperar. Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme”, dijo durante “La Mañanera”.