Así será el nuevo recreo de las escuelas de la SEP... Sheinbaum hará estos cambios para 2025

El pasado 30 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo que tiene como objetivo reestructurar el recreo escolar en beneficio de la salud de las y los estudiantes del Sistema Educativo Nacional.

Estos lineamientos, impulsados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, promueven un ambiente de alimentación más saludable y regulan la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en los recintos escolares. A partir del 29 de marzo de 2025, las escuelas deberán ajustar sus prácticas alimenticias bajo los criterios establecidos.

Este acuerdo, que abarca tanto a instituciones públicas como privadas afiliadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), establece que la oferta en las cooperativas escolares debe priorizar alimentos naturales, frescos y con alto contenido en nutrientes.

De acuerdo con Mario Delgado, la medida busca reducir el consumo de alimentos procesados y bebidas embotelladas, sustituyéndolos con alimentos preparados al momento y con una mayor presencia de frutas, verduras y agua natural.

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA UN RECREO SALUDABLE

El nuevo acuerdo tiene como objetivo principal modificar el recreo para fomentar estilos de vida saludables, enfatizando la orientación en la salud y la buena práctica alimentaria entre la comunidad escolar. Los lineamientos incluyen la elección de alimentos y bebidas que sean naturales, de la región y de temporada, mientras que se prohíben las opciones que contengan conservadores, azúcares o sal añadidos.

Además de establecer un entorno que promueva la ingesta de agua como principal fuente de hidratación, las escuelas deben garantizar que los espacios destinados a la preparación y venta de alimentos cuenten con condiciones de sanidad y seguridad adecuadas. Este esfuerzo se alinea con los criterios de las Guías Alimentarias, y cada escuela deberá asegurar que el contenido nutrimental de los alimentos cumpla con las recomendaciones.

Otro de los aspectos clave del acuerdo es la prohibición de vender o preparar en las escuelas productos que tengan los sellos y advertencias del etiquetado frontal, los cuales señalan altos niveles de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. En lugar de estos productos, la oferta se inclinará hacia alternativas naturales como frutas frescas y alimentos con bajo nivel de procesamiento.

EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA

Este cambio no afecta directamente los alimentos que los padres decidan enviar a sus hijos en su lonchera. No obstante, la escuela no tendrá permitido vender estos productos procesados. Las familias que prefieran enviar alimentos procesados no recibirán sanción alguna, pero se recomienda que sigan las pautas de una alimentación saludable para alinear la nutrición de sus hijos con los esfuerzos del sistema escolar.

¿QUÉ ALIMENTOS ESTARÁN DISPONIBLES EN LAS COOPERATIVAS?

A partir de marzo de 2025, los estudiantes podrán acceder a una variedad de alimentos que cumplen con los lineamientos establecidos. Entre las frutas permitidas se encuentran la manzana, la fresa, la sandía, el melón, las tunas, las uvas y la piña. También estarán disponibles zanahorias, pepinos y jícamas como opciones de snacks frescos. Además, habrá postres a base de semillas y otras opciones naturales como las palomitas de maíz sin aditivos, alegrías de amaranto y una mezcla de frutos secos, incluyendo nueces, almendras, arándanos y ciruelas pasas.

Estos cambios pretenden educar a los estudiantes sobre la importancia de una alimentación balanceada y reducir la exposición a productos ultra procesados en su dieta diaria. En caso de que alguna institución educativa no respete los lineamientos, enfrentará multas que van de los $10,900 a los $109,000, según el grado de incumplimiento.

UN PASO HACIA UNA GENERACIÓN MÁS SALUDABLE

Esta iniciativa, encabezada por Sheinbaum y Delgado, forma parte de una política de salud preventiva que apuesta por generar una cultura de alimentación consciente desde la infancia. Con estos lineamientos, la SEP busca reducir la incidencia de problemas de salud relacionados con la dieta, como la obesidad y la diabetes, los cuales han afectado gravemente a la población mexicana en las últimas décadas.

La nueva normativa marca un punto de inflexión en la manera en que las escuelas contribuyen a la formación integral de sus estudiantes. Además de inculcar buenos hábitos alimenticios, se pretende que las nuevas generaciones comprendan la importancia de elegir opciones naturales y equilibradas para preservar su bienestar.