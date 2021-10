Boxeador ruso peleó contra un oso y lo mató, pero termina en cuidados intensivos

Al llegar al lugar vio a Slava muerto y a Medvedev “rematando al oso con un cuchillo”.

El boxeador había disparado cuatro veces al oso, pero a pesar de ello, éste lo siguió atacando e incluso le quitó el arma de la mano. Por eso, Medvedev lo comenzó a apuñalar con un cuchillo y mató al oso, pero durante la pelea por su vida sufrió graves heridas.

Chebotar arrastró al boxeador “apenas vivo” hasta el bote y lo trasladó al hospital, donde se encuentra en cuidados intensivos con heridas en la cabeza y en el cuerpo, según informes de Uvatsky, en la región de Tyumen.

Contactan a la familia de Ilya Medvedev

Las autoridades iniciaron una investigación sobre el incidente y la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) se comprometió a cubrir los gastos de recuperación de Medvedev.

El presidente de AIBA, Umar Kremlev, dijo a la agencia de noticias oficial de Rusia, TASS, que ya se contactaron con la familia para brindarle apoyo a Ilya y a sus padres.

Es “un verdadero luchador en una situación difícil y esperamos su pronta recuperación”, dijo, en referencia al joven boxeador que, en 2019, ganó la medalla de oro en la categoría de peso de 64 kilogramos en el Campeonato de Boxeo de las Fuerzas Armadas.

Pelan con osos y sobreviven

De acuerdo con The New York Post, no es la primera vez que seres humanos salen victoriosos tras combatir con osos.

En 2018, un hombre de 78 años de Carolina del Norte sobrevivió a un ataque de una osa negra al golpear al animal en la nariz. Asimismo, un año después, una pareja de Colorado luchó contra un oso negro de 215 libras en la cocina de su casa, usando nada más sus manos y un bat de béisbol.