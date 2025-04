$!Roban tenis de madera valuados en 1.2 millones de pesos en tienda de lujo en Polanco; ofrecen recompensa

Un par de tenis de madera con un valor estimado de 1.2 millones de pesos (aproximadamente 60 mil dólares) fue sustraído el pasado 4 de abril de la tienda Gallery, ubicada en la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco III Sección, una de las zonas comerciales más exclusivas de la capital mexicana.

El artículo robado no es un par de tenis convencional, sino una obra de arte tallada en madera, inspirada en el modelo Nike Air Force One y elaborada en colaboración con Louis Vuitton. De acuerdo con declaraciones del propietario de la tienda, Andrés Simg, el artista responsable de la creación invirtió más de mil 300 horas de trabajo en la confección del objeto, lo que eleva su valor no solo por el costo de los materiales, sino también por su valor artístico, simbólico y cultural dentro del universo de los coleccionistas de “sneakers”.

