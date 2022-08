Luego de la ola récord de ataques de tiburones en Estados Unidos, una buza con nervios de acero ha demostrado un método infalible para defenderse de estos devoradores de humanos en un video impactante con 2.6 millones de vistas en Tiktok.

“Cuando estamos tratando con los principales depredadores como los tiburones, también queremos actuar como un depredador”, Kayleigh Grant, mejor conocida como @Mermaid.kayleigh a sus 1.1 millones de seguidores de Tiktok, entera en el metraje de saltos de tiburones, que le muestra su amiga Andriana confrontando a un enorme tiburón tigre vivo.

Grant, originaria de Filadelfia, fundadora de los tours Kaimana Ocean Safari con sede en Hawái , publica con frecuencia consejos sobre qué hacer en caso de un ataque de tiburón, incluida la lucha contra ellos con aletas de natación.

¿Paso 1 para disuadir un ataque de tiburón? No actúes como una presa, según el video, en el que se puede ver al gran susurrador blanco nadando rápidamente mientras el depredador gigante la persigue.

“Andy está demostrando por qué no queremos chapotear y alejarnos nadando de los tiburones”, explica la narradora Kayleigh. “Salpicar y nadar imita lo que hace la presa”.

“Lo que realmente quieres hacer es no salpicar, girar, mirar al animal y mantener el contacto visual”, aconsejó el TikToker, comparando la técnica con lo que harías en caso de un ataque de oso.

Ella explicó: “Con los tiburones tigre, puedes colocar tu mano en la parte superior de su cabeza, empujar hacia abajo suavemente y eso los redirigirá lejos de ti”.

Entonces, milagrosamente, Andriana hace exactamente eso, girando para mirar al tiburón al estilo de “Deep Blue Sea”. El domador de tigres luego empuja pacíficamente hacia abajo la cabeza de la criatura con dientes, con lo cual el tiburón sorprendentemente se da la vuelta y se aleja mientras nada junto a ella como un entrenador de delfines.

“No son los monstruos devoradores de hombres que retratan los medios y, por lo general, no quieren tener nada que ver con los humanos”, explicó Grant en el pie de foto. “Tanto es así que solo empujar su cabeza es suficiente para disuadir”.

No hace falta decir que la demostración de Jaw-jitsu del buzo levantó muchas cejas en TikTok con una escritura escéptica: “Gran consejo. No meterme al agua es mi opción”.

“Un tiburón me envió esto con la leyenda ‘bwahahahaha suena legítimo’”, bromeó otro de los matadores devoradores de hombres.

Un detractor escribió: “Mmm, no creo que eso sea posible cuando no están nadando a este ritmo pausado. Me quedaré fuera del agua jajaja”.

A otros les preocupaba que Grant terminara como el difunto Steve Irwin, quien murió a causa del ataque de una raya en 2006, o “Grizzly Man” Timothy Treadwell, quien fue asesinado en 2003 por un oso pardo hambriento.

Curiosamente, la mayoría de los expertos en tiburones están de acuerdo con Grant en que mantener el contacto visual y evitar las salpicaduras son los movimientos correctos durante un ataque. Sin embargo, aconsejan contraatacar en lugar de simplemente empujar su nariz hacia abajo.

“Las branquias son muy sensibles: darle un golpe a un tiburón en las branquias no es una mala idea”, dijo a CNN Richard Peirce, expresidente de Shark Trust and Shark Conservation Society, con sede en el Reino Unido.

Añadió: “Si eres un buzo con una cámara subacuática, úsala. Si practicas esnórquel, quítate el esnórquel y utilízalo para pinchar al tiburón”.

Practicar la autodefensa adecuada de los tiburones parece cada vez más relevante dada la reciente ola de ataques de tiburones a lo largo de la costa este.

Apenas la semana pasada, dos personas fueron mordidas en las aguas de Myrtle Beach, Carolina del Sur, y una de las víctimas requirió cientos de puntos de sutura por el brutal ataque.

Mientras tanto, las aguas de Nueva York han visto un aumento importante en los tiburones que muerden a las personas, incluidos seis incidentes frente a Long Island solo en julio.

