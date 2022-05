Cae 333 mdd valor de la marca Pemex en un año; pierde cuatro puestos en ranking mundial

CDMX.- El valor de la marca Pemex en el mundo sigue cayendo. En su reporte Oil & Gas 50, edición 2022, la firma Brand Finance informó que el valor de la petrolera estatal mexicana tuvo una reducción de 6% respecto al reportado en 2021, y descendió del lugar 16 al 20 en el ranking de las 50 empresas petroleras más importantes del planeta.

El año pasado la marca Pemex tenía un valor de 5 mil 549 millones de dólares, y para 2022 descendió a 5 mil 216 millones.

En la actual administración la marca Pemex ha perdido 42% de su valor en el mercado petrolero internacional, tomando en cuenta que en 2019 estaba valuada en 9 mil 10 millones de dólares.

Gonzalo Monroy, socio director de la firma GMEC y experto del sector energía, comentó que en el caso de Pemex, el indicador de Brand Finance refleja que su plan de negocios no está alineado con la dinámica global.

Lo anterior, explicó, ya que todas las empresas de energía, no sólo las petroleras, están incorporando en sus portafolios proyectos más verdes.

“Estamos viendo a Shell entrando a negocios de energía eólica, Equinor saliendo del negocio petrolero, ExxonMobil con la captura de carbono”, refirió.

Pemex no tiene ningún proyecto de este tipo, añadió, e incluso va en sentido opuesto, con más emisiones contaminantes.

También tiene retos en gobernanza, pues pese a que originalmente se planteó para el Consejo de Administración de la petrolera contar con personalidades de la industria energética para tomar decisiones estratégicas, su integración tiene un enfoque político.

Esto no contribuye a que la marca tenga un peso específico en el mercado, sin dejar de lado malos resultados operativos y financieros de la empresa en los últimos años, destacó Monroy.

Reportes previos de Brand Finance ya habían destacado las pérdidas récord de Pemex originadas a causa de la pandemia de COVID-19, así como caídas relevantes en los datos de ventas.

A causa de los petroprecios récord por la guerra entre Ucrania y Rusia, en el primer trimestre del año Pemex reportó un rendimiento neto por 122.5 mil millones de pesos, contrastando con las pérdidas observadas en los primeros tres meses de 2021, por 37.4 mil millones de pesos.

Se trató del primer resultado trimestral positivo para Pemex desde el cuarto trimestre de 2020, pues a partir de entonces sólo había dado a conocer pérdidas.