Canal 22 cancela programa con ‘El Temach’ tras recibir críticas de su audiencia

El @Canal22 va a darle un espacio al Temach con @KimArmengol para hablar si es misógino o no. No es posible que se use la televisión pública para darle un espacio a un hombre que fomenta la misoginia y el machismo en un país donde matan a 11 mujeres al día. Qué mierda son. pic.twitter.com/hcUoGQm9js