Vietnam conmemora 50 años del fin de la guerra centrado en la paz y la unidad

“ Todos los vietnamitas son descendientes de Vietnam. Tienen el derecho de vivir y trabajar, de tener la libertad de buscar la felicidad y el amor en este país ”, afirmó To Lam, secretario general del Partido Comunista.

“ La guerra todavía define la unidad de Vietnam y sus divisiones no resueltas ”, destacó Giang.

El énfasis en la reconciliación —a diferencia de años anteriores en que se enalteció la victoria militar— expone la manera en que Vietnam aborda los cambios en la economía global y la geopolítica de la actualidad, Nguyen Khac Giang, analista del Instituto ISEAS–Yusof Ishak de Singapur. Añadió que la Guerra de Vietnam sigue siendo central en la manera en que el Partido Comunista enmarca su legitimidad, no sólo como un triunfo militar, sino también como un símbolo de unidad nacional. Sin embargo, los comentarios de To Lam destacan que aún la reconciliación sigue sin completarse.

To Lam dijo que más allá de una victoria sobre Estados Unidos y Vietnam del Sur, la caída de Saigón fue un “hito glorioso” que puso fin a una lucha de 30 años por la independencia, que había comenzado con la lucha para expulsar a las tropas coloniales francesas.

La Embajada en Hanói dijo que la cónsul general estadounidense en Ciudad Ho Chi Minh, Susan Burns, había asistido al evento. El embajador de Estados Unidos, Marc E. Knapper, no lo hizo

En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, se negó el martes a comentar los reportes de que el gobierno de Trump había desaconsejado a los diplomáticos asistir a los actos del aniversario. “No voy a discutir lo que se ha sugerido o no se ha sugerido”, afirmó.

El enfoque en la competencia económica y no estratégica puede significar que Vietnam y otros países del sudeste asiático se vuelvan menos importantes para Estados Unidos.

Cincuenta años después de la caída de Saigón, Jeanie Jacobs Huffman no pierde la esperanza de traer a su padre a casa .

Huffman ha dedicado su vida a encontrar el avión y recuperar sus restos y los de sus dos compañeros de tripulación. También forma parte de la junta directiva de Mission: POW-MIA, un grupo sin fines de lucro dedicado a encontrar a los estadounidenses no contabilizados de conflictos pasados.

Miembro de la tribu Tlingit de Alaska, Bennett dijo: “Iba a comprar cerveza y volvía a casa... solo bebía cerveza y no hacía nada”.

“ Merece volver a casa ”, manifestó. “ Incluso si es solo un hueso o una placa de identificación. Aun las cosas tangibles, como una placa de identificación o una pieza de su avión, significan mucho para mí porque no tengo nada más ”.

“ Eso fue lo más cerca que he estado de él en 58 años ”, dijo Huffman, refiriéndose a su padre.

“ Creo que parte de eso fue el hecho de que me sentía avergonzado y culpable porque fui parte de la atrocidad que ocurrió en Vietnam. Siento que violé el valor y algunas de nuestras normas culturales, y eso me hizo querer huir ”.

Ese temor no hizo más que fortalecer su convicción y determinación de ser el mejor soldado posible, dijo.

“Quería ser aceptado como cualquier otra persona, no necesariamente como chino o asiático o, ya sabes, de alguna parte particular del país, sino simplemente ser yo mismo”, expresó Fong. No quería ser visto como ninguno de los estereotipos racistas sobre los chinos que escuchó mientras crecía.

Fong, de 77 años, sirvió como especialista en inteligencia de vehículos blindados durante su estancia de un año en Vietnam, formando finalmente algunas de las amistades más importantes de su vida.

Cinco décadas después del fin de la guerra de Vietnam, cada vez más veteranos estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico reflexionan sobre la experiencia que les cambió la vida y que a veces se complicó más por su raza. Los militares que prestaron servicio en instituciones que van desde el Ejército hasta el Cuerpo de Marines, ahora comparten historias sobre el racismo que enfrentaron al crecer y nuevamente mientras servían a su país. A menudo se les recordaba que se parecían al “enemigo” y enfrentaban una creciente hostilidad y violencia.

Aun así, muchos dicen que finalmente encontraron camaradería con sus compañeros de armas y están orgullosos de su servicio. Ahora, medio siglo después, muchos de estos veteranos quieren que sus voces se escuchen.

PRESERVANDO LAS HISTORIA ORALES DE LOS VETERANOS

El conflicto, conocido en Vietnam como la “Guerra estadounidense” comenzó en 1955, cuando las fuerzas comunistas del norte de Vietnam aumentaron su poder. Terminó el 30 de abril de 1975, cuando los tanques del norte entraron en Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Estados Unidos se vio obligado a retirarse. Se calcula que murieron aproximadamente 58,000 estadounidenses, 250,000 aliados de Vietnam del Sur, y unos tres millones de combatientes y civiles comunistas. De los 2,7 millones de estadounidenses que lucharon en el extranjero, se estima que 35.000 eran de origen asiático, según la Biblioteca del Congreso.