Candidato republicano dice querer invadir México; AMLO responde: ‘Es muy ramplón, muy corriente’

Durante la conferencia de prensa matutina del 27 de septiembre, AMLO calificó las palabras de Ramaswamy como “disparates” y politiquería, instando a no tomar en serio tales afirmaciones.

AMLO PIDE NO TOMAR EN SERIO DECLARACIONES DE RAMASWAMY

Ante las declaraciones de Ramaswamy, el presidente de México llamó a no tomar en serio sus palabras y en lugar de ello, dirigir a los habitantes de Estados Unidos hacia un mayor reconocimiento del país mexicano: “¿Qué debemos de hacer?, no tomar en serio esas declaraciones, son disparates, así, no tomarlos en serio, es politiquería, ni siquiera es política y ante la ofensa, estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos”.

En la conferencia de prensa, López Obrador también mencionó a figuras estadounidenses que hablan negativamente de México, como el senador demócrata Robert Menendez, quien enfrenta acusaciones de recibir sobornos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

OBRADOR PIDE A MEXICANOS EN EU NO VOTAR POR EL CANDIDATO REPUBLICANO

AMLO instó a los connacionales mexicanos que viven en Estados Unidos a no votar por el precandidato republicano que amenaza con invadir México y afirmó: “El que no quiere a su patria no quiere a su madre”.

“A los que hablan mal de México no les va bien... Ese precandidato del partido republicano que dice que va a invadir a México, que ningún estadounidense de origen mexicano vote por él”.