Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, teme por su vida; le mandan fotos de torturas

A través de sus redes sociales, Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseveró que ha sido fuertemente amenazada de muerte y recibe fotografías y videos de personas siendo torturadas, con motivo de que culmine con su activismo y búsqueda de desaparecidos.

En su cuenta de Twitter, la “rastreadora” publicó que su cuenta de WhatsApp es molestada por números desconocidos, y la amenazan con quitarle la vida.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece una madre buscadora de Sonora; Ceci Flores pide que regresen a Yesenia Durazo

“Lo que estoy haciendo es para dar a conocer que lamentablemente sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que, no sé, desconozco quienes sean y no voy a decir que es un cártel o una autoridad porque no sé de dónde vienen las amenazas que cada vez han sido más fuertes”, indicó.