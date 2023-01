1. Asegúrese de que todos los candidatos estén igualmente calificados, o al menos igualmente no calificados.

2. Use un sistema de votación que no pueda ser hackeado, por ejemplo, un volado con una moneda.

3. Cree una opción “Ninguno de los anteriores”, porque seamos realistas, a veces la única opción justa es no elegir nada.

5. Y lo más importante, asegúrese de que no se permita a los candidatos sobornar a los votantes con promesas de pizza gratis. Porque seamos realistas, todo el mundo tiene un precio, y ese precio es la pizza.

“Este artículo fue generado utilizando tecnología de automatización”, con esta leyenda, los medios reconocen -algunos más sutiles que otros- que el autor de los textos es el chatbot, pero más allá de jugar a maravillarse con lo que puede hacer, hay preguntas y riesgos sobre lo que no debe ser que es momento de plantearse.

Con ChatGPT -un programa de generación de texto desarrollado por la empresa de inteligencia artificial OpenAI - las conversaciones abarcan desde pedirle sugerencias para planear una piñata hasta preguntar por recetas para masa de pizza , pero desde noviembre de 2022 el bot es el autor de artículos explicativos en el popular medio de tecnología CNET, y el New York Times le pidió generar un editorial.

Es probable que la Inteligencia Artificial no reemplace al periodismo, pero ya lo está revolucionando. Mientras el auge de los bots conversacionales llamó primero la atención por los estudiantes que utilizaron ChatGPT para “comisionar” sus tareas sin que los maestros lo notaran, ya también hay medios que le encargan artículos.

Respuesta : Que soy un ser humano o que tengo opiniones y sentimientos personales. Soy un modelo de aprendizaje automático, lo que significa que proceso y genero texto basado en patrones en los datos en los que he sido entrenado, pero no tengo pensamientos ni sentimientos personales.

Sabe hablar, pero no sabe pensar “Lo que obtienes de esto es un reflejo de todo lo que hay en internet”, expresó Jenna Burrell, directora de investigación de Data & Society y exprofesora de la Escuela de Información de UC Berkley durante una conferencia que guio a periodistas a comprender, cubrir y utilizar mejor ChatGPT.

“Es bueno para publicar artículos rápidos a los que entren muchas personas desde los motores de búsqueda y luego, idealmente, permanecerán en la página o navegarán por otras de sus publicaciones. No es ‘ clickbait ’, sino una forma de jugar el juego de optimización de motores de búsqueda ( SEO ), y me siento un poco incómoda con eso, por los errores de hecho que se omitirán”, apuntó Burrell.

Dónde sí se puede aprovechar Esta tecnología nos mantiene en línea con las reglas del juego de otras herramientas tecnológicas. La prestigiosa agencia de noticias Associated Press ha estado usando IA desde 2015 para escribir automáticamente miles y miles de informes de ganancias.

Respuesta: Se puede generar artículos de noticias sobre una amplia gama de temas, como deportes, finanzas y eventos actuales. Estos artículos se pueden usar para reemplazar artículos escritos por humanos en ciertas situaciones, como cuando no hay un reportero humano disponible.

A pesar de la confiada afirmación del bot, sería un error asumir que solo porque no se está generando contenido con la intención expresa de desinformar o hacer propaganda, no significa que el exceso de información, que se “mezcla en el embudo” para que luego el robot arroje una síntesis, no conlleva a su propia categoría de desinformación, una donde los errores son incluso más torpes.

“Existe un sesgo de automatización, esta es la noción de que las personas confían en las computadoras porque asumen que producen respuestas correctas y, que como son computadoras, es matemático y es cierto. Eso es un error”, explicó Jenna Buell.