‘Circo’ de Morena, opositores critican reunión del consejo nacional y ‘corcholatas’

Ante esto, la senadora del blanquiazul indicó las desventajas internas en el partido, el cual aseguró que no impulsará “piso parejo” para sus candidatos en próximos procesos, sobre todo ante la “corrupción” de sus integrantes.

No obstante, celebró la inminente renuncia de la jefa de Gobierno, quien, a pesar de no haber indicado una fecha exacta, tendrá que dejar su cargo de manera oficial para poder registrarse en los procesos de su partido.

Otro opositor que se lanzó a la reunión de Morena fue el columnista Fernando Belaunzarán, quien aseguró haber sido una junta para hablar de las instrucciones del titular del Ejecutivo federal para designar al candidato desde Palacio Nacional.

“Hoy Morena formalizó las instrucciones de López Obrador para salvaguardar el dedazo. De ahí saldrá la candidata de la corrupción, la impunidad, la destrucción y el autoritarismo. La oposición debe hacer las cosas distintas, consultando a los ciudadanos”, destacó en un video mensaje publicado en redes sociales.

Además de esto, Belaunzarán cuestionó las reglas del partido guinda, el cual habría señalado, entre otros tantos puntos, que los aspirantes no podrán hacer uso de dinero público o privado para la promoción de propaganda, no obstante, han un no ha quedado claro los distintos recursos que supuestamente ya se han utilizado.

“Acuerda Morena que las corcholatas no pueden usar recursos públicos, ni empresariales, ni criminales. ¿Y todo lo que han gastado hasta ahora en espectaculares, bardas, impresos, brigadistas, youtubechayoteros, etc? ¿No lo van a informar? ¿Quién pompó?”, destacó.

El consejo Nacional de Morena estuvo organizado por las dirigencias del partido, en donde asistieron integrantes morenistas, como gobernadores, legisladores, secretarios y más.

A la reunión también arribaron integrantes de las facciones aliados, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), con el fin de destacar las encuestas para la selección del abanderado presidencial.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que, de cara a las elecciones federales, las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los aspirantes de los partidos aliados, deberán seguir una serie de reglas para incursionar como un perfil válido en las encuestas.

Uno de los requisitos más destacables fue la renuncia de su cargo, así como la abstención para hacer publicidad con recursos públicos o derivados de organizaciones privadas. Además, aseguró que ni el presidente de la República, no otra figura a fin del partido podrá involucrarse en los procesos.

