Ciro Gómez Leyva entrevista al abogado de sus atacantes; denuncia irregularidades y negligencias

El abogado también cuestionó la investigación realizada por la SSC, señalando que la acusación no proviene de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino de la SSC. Hernández afirmó que tenía evidencia de que se habían plantado pruebas en los cateos realizados, lo que llevó a la falsa imputación de Escárcega y otros acusados.

CIRO GÓMEZ LEYVA SIGUE A LA ESPERA DE QUE SE ESCLAREZCA EL ATENTADO EN SU CONTRA

En respuesta a estas acusaciones, Ciro Gómez Leyva expresó su confusión y frustración, señalando que, 14 meses después del atentado en su contra, aún no tiene respuestas claras sobre quién intentó matarlo y por qué motivo.

“No tengo ningún elemento para pensar que alguno de ellos tuvo una razón para matarme”, declaró Gómez Leyva. “Mantengo las preguntas básicas: ¿Quién fue y por qué? Y mantengo la pregunta: ¿Por qué si supuestamente me estudiaron como dicen que me estudiaron, están los videos, por qué no me mataron?”.