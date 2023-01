Claudia Sheinbaum informa que diez personas fueron detenidas por ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva

El día de hoy, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha informado sobre la detención de diez personas en torno al caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Añadió que la detención se realizó tras efectuarse 12 cateos simultáneos.

Sheinbaum no dió más detalles por el momento, sin embargo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad ha prometido ampliar la información en una rueda de prensa.

Recordemos que la noche del jueves 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que dos sujetos armados atentaron contra su vida afuera de su casa.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el comunicador.

El periodista también compartió en redes sociales los impactos de bala que recibió su camioneta y dijo que se salvó gracias al blindaje de su vehículo.

“Reitero, no habrá impunidad”, remarcó este miércoles Sheinbaum.

Los hechos ocurren mientras México se consolida como el país sin guerra más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.