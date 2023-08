Cofepris alerta sobre helados contaminados con Listeria; malteadas causan tres muertes en Estados Unidos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre los helados de la marca Soft Serve on The Go , ya que algunos sabores podría estar contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes , que ya ha cobrado la vida de algunas personas.

La FDA recomendó no comprar ni consumir los productos de la marca Soft Serve On The Go, 8 oz cups, de los sabores anteriores, ya que ponen en riesgo la salud del consumidor; cualquier producto adquirido deberá ser desechado.

La Cofepris solicita “a los establecimientos, tiendas departamentales o distribuidores que comercialicen productos con las características antes mencionadas, suspender su venta de forma inmediata y proceder a su destrucción”.

MUEREN TRES PERSONAS POR MALTEADAS CONTAMINADAS EN EU

En Estados Unidos, un brote de listeria provocó la muerte de tres personas y el internamiento de otras tres. Todos los afectados habrían bebido malteadas contaminadas con la bacteria, en el restaurante Frugals de Tacoma, según informes del Departamento de Salud de Washington (WSDH).