Comisión de Justicia del Senado aprueba idoneidad de terna enviada por AMLO para SCJN

“Habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho. En la Constitución se distingue muy bien a los secretarios de Estado y la consejería jurídica, a lo mejor si me hubiera gustado, pero no lo soy, y no lo soy porque la Secretarías de Estado son órganos público-administrativos encargados de las políticas públicas, mientras que en la consejería jurídica mi labor es técnico-jurídica, no una labor político-administrativa”, expuso Ríos González

Previamente, Germán Martínez solicitó una moción para cancelar la elegibilidad de Ríos González, al considerar que el cargo de Consejera Jurídica es equiparable a Secretaria de Estado, lo que le impide competir por el cargo.

Al respecto, la funcionaria advirtió que si el Senado dan por cierta la propuesta del senador del grupo plural, estarían violando su derecho y violando la propia Constitución.

