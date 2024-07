Como ‘muerto en vida’, Roemer afirma duras restricciones que enfrenta en Israel

El exdiplomático recluido en Israel desde hace tres años, Andrés Roemer Slomianski, menciona que salió de México porque escuchó que iba a ser detenido; de acuerdo con una entrevista compartida por el periodista Ciro Gómez Leyva, “hubo una tormenta perfecta contra mi causa [...] fue horrible el poderme escapar —de México—”.

Roemer enfrenta un proceso judicial en México por el caso de abuso sexual y violación; cabe destacar que en abril de 2024, autoridades de ambos países firmaron un acuerdo para su extradición, por lo que por el proceso judicial, enfrenta restricciones en Israel afirmando que es como “un muerto en vida”.

“No puedo rentar un departamento, no puedo abrir una cuenta de banco, no puedo tener un seguro social, he tenido que renovar mis visas de turista”, añadió el exdiplomático.

Puntualizó que pidió trabajo en tres universidades de Tel-Aviv, pero le negaron el puesto, además dijo que ha intentado ser guía de turistas, “yo no estoy de vacaciones ni divirtiéndome”.“El ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado por el resto de tu vida. Es una sombra que te destruye”, agregó.

E insistió en que hay irregularidades en su caso y acusó a las autoridades mexicanas de actuar de ‘manera muy extraña’; “sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia [...] estaba previniendo que me destruyeran lo que ya había destruido”, señaló.

“Vendí mi coche, vendí dos relojes que tenía. No soy ningún santo. No soy ninguna persona perfecta ni nadie lo es, pero yo hablo por mí asumo mucha responsabilidad, no soy una víctima mucho menos, pero sí he padecido muchas cosas inmerecidas”, expresó sobre la forma en que se sostiene económicamente, principalmente del apoyo de un amigo que ‘no tiene mucho dinero’, así como de sus ahorros.