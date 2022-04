Compañeros le ponen viagra en su bebida durante fiesta: estudiante termina con cardiopatía y vómito en Chiapas

El estudiante de medicina, Carlos Pascacio Hernández denunció en redes sociales que durante un festejo con sus compañeros de clase, éstos le suministraron Viagra en una bebida sin su consentimiento, lo que le provocó una cardiopatía, fatiga y vómito por tres días.

A través de su cuenta de Facebook, el joven narra que el incidente ocurrió al inicio de la pandemia, específicamente el 30 de marzo de 2020, cuando decidió ir con sus amigos al Burger King, “cerca de la Facultad de Medicina (de la Unach)”.

Explicó que “todos pedimos de comer y yo pedí la hamburguesa más grande del menú, porque quería festejarme ya que estaba seguro de que había pasado el preuniversitario”, aseguró.

Pero momento antes de comenzar a comer sus compañeros Alán ‘N’, Jesús ‘N’ y Fabricio ‘N’ lo convencieron de ir al baño, ya que otro compañero (Walter) le llamaba. “Me insistieron en que fuera a ver qué necesitaba”.

En ese momento, cuando Carlos se metió al baño, el resto de sus compañeros adulteraron su bebida al colocarle Viagra, sin que él se diera cuenta. Al cabo de algunos minutos, Walter dijo ‘sentirse mejor’, pero agradeció a Carlos el gesto de haber llegado hasta donde se encontraba.

Cuando se disponían a comer, Carlos se percató de que su bebida tenía espuma y un olor ‘muy raro’, lo que le causó preocupación, pero sus compañeros le comentaron que la máquina “había sacado así el refresco”.

Carlos señaló que Alán le dio un sorbo a la bebida, con el fin de que él se animara a tomarla, pues pensó que no había problemas porque “estaba con personas en quienes podía confiar”.

MAREOS, VÓMITO Y DOLOR DE CABEZA

El estudiante aseguró que no llegó a comer ni la mitad de su hamburguesa “cuando comencé a sentirme mal: perdí el apetito, comencé a sentirme mareado y me dolía la cabeza, por lo que no pude seguir comiendo y decidimos regresar a la Facultad de Medicina. Pero camino a la Facultad, ‘pasando el puente peatonal, comencé a sentirme peor...”.

“Tuve una sensación que nunca había sentido antes: sentí mi pulso en la lengua; además de sentirme desorientado y muy fatigado. Al llegal al edificio, nos sentamos en la cancha que se encuentra al frente; yo tuve que recostarme porque comencé a ponerme frío y muy cansado, por lo que les dije a estas personas, pero solo se dieron y comenzaron a lanzarme objetos pequeños para provocar que me exaltara, riéndose de mi vulnerable situación”, agregó.

Carlos relató que el malestar no terminó ahí y cuando se dirigió a su salón, empezó a temblar y “sentirme con un mal general”. Para ese momento presentó aumento de la frecuencia cardiaca. “No puede pedirle ayuda a los doctores que estaban ahí, porque me faltaba el aliento, y porque en ese entonces, creí que estaba en buenas manos de mis amigos”, explicó.

Al momento en que salió de su salón, señala haberse dirigido a la cancha para luego ir al baño a vomitar, sin embargo a su lado estaba Fabricio, quien lo acompañó a la cancha. “Le pedí a Alán que me comprara una botella de agua porque la boca se me había secado completamente. Tomé lo que pude sin poderme quitar la sensación de sequedad. Le pedí también de favor que su papá me llevara a mi casa para poder descansar”, señaló.

SE ENTERA MESES DESPUÉS QUE SE TRATÓ DE UNA BROMA

En el momento, Carlos creyó que todo se había tratado de un malestar derivado de la emoción de haber sido aceptado en la carrera de Medicina, pero “tras varios meses”, supo que mencionaban constantemente la palabra Viagra, pero escuchó frases como “¿le contamos o que se entere solo?”, explicó.

Carlos le preguntó a otro compañero, Jesús, “sobre estas burlas y bromas en las que yo estaba excluido”. Fue entonces cuando éste le contó lo que había pasado aquel día. Supo que Walter, Alán, Fabricio y Jesús habían planeado todo un mes antes, cuando decidieron comprar la pastilla de Viagra “más potente” que compraron en una farmacia.

El estudiante aseveró que sus compañeros aprovecharon la oportunidad para suministrarle el fármaco, pese a que sabían “mi condición de salud: arritmias, desmayos, taquicardias”, se aprovecharon de esa situación y la confianza que les tenía, señaló.

A dos años de lo ocurrido, Carlos decidió hacer pública ‘la traición de mis agresores, quienes en su momento llamé amigos’, pero ellos: “Han intentado victimizarse y/o cambiar la historia para no quedar tan mal”, incluso sus amigos del estudiante han tomado este episodio con “indiferencia” y algunos han llegado a acusar a su “actual pareja de que yo decidiera tomar cartas en el asunto, como si lo que hicieron no hubiera sido lo suficientemente grave”.

“Con esto quiero hacer pública mi agresión, para poder recuperar parte de la paz mental por la que he luchado estos años y que no pase por alto, por lo mismo quiero concientizar la calidad de estudiantes que egresarán como médicos”, sostiene, pero “afortunadamente no sucedió nada muy grave, pero temo que el día de mañana una amiga, familiar o compañera pase por lo mismo y suceda lo peor”, concluyó.