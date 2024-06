Considera AMLO que tras elección es el momento de la autocrítica

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a hacer un ejercicio de autocrítica después de las elecciones presidenciales en las que resultó vencedora la morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional el mandatario volvió a extender sus felicitaciones a los votantes mexicanos por su participación en la jornada electoral.

“Los pronósticos que se hacían de manera pesimista, afortunadamente no se cumplieron, y ojalá haya autocrítica, que no es darle vuelta a la hoja ‘y vamos a seguir’. Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación”, señaló el mandatario federal.