Continúa apoyo de AMLO a Cristina Fernández, llama ‘antidemocrática’ a inhabilitación

“Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo” , escribió en redes sociales.

La noche del 6 de diciembre, AMLO tomó su cuenta de Twitter y se solidarizó con la vicepresidenta, afirmando que no tiene duda que Fernández es una ‘víctima’ de una venganza política y una vileza antidemocrática del conservadurismo.

“A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que no pueda ser candidata, entonces sin duda es un asunto político, y parecido a lo de Lula (da Silva) en Brasil” , señaló en conferencia matutina .

Esto se suma a lo expresado en conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador consideró como un ‘acto antidemocrático’ , que Cristina Fernández fuera inhabilitada para ejercer cargos públicos y consideró que con esto se busca que no participe en el próximo proceso electoral como candidata.

López Obrador respondió al cuestionamiento que si pudiera ocurrir una situación similar en México, que si sus adversarios quisieran meterlo a la cárcel cuando termine su presidencia, “ya saben dónde voy a estar”.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar;

“Y se padece, se sufre, cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa, diría yo la cárcel a veces hasta protege”, agregó López Obrador.