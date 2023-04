‘Cooperación sí, sometimiento no’: AMLO dice que no estaban autorizados por México los agentes infiltrados de la DEA, pero no habrá reclamo

AMLO recordó que en EU se derribó un globo cuando se sospechó que era espionaje por parte de China , por lo que califica la intervención en el país como “una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”. El mandatario destacó que “la culpa no es solo de los gobiernos estadounidenses”, y presentó un audio donde el expresidente Vicente Fox indicó al dictador Fidel Castro la polémica frase: “comes y te vas” acusando que “otros gobiernos” sí se sometían a EU.

Sobre si México fue informado, AMLO dijo que no puede haber agentes extranjeros en nuestro país, aclaró que “podemos compartir información”, pero son los elementos del Ejército mexicano los que pueden intervenir.

¿HABRÁ CONSECUENCIAS?

AMLO dijo que no habrá algún reclamo, pero en su momento se hablará de cuáles serán las condiciones para el trabajo de colaboración, puesto a que no lo reconoce como un asunto de la DEA, sino algo que tiene que ver el Departamento de Estado.

“Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, a Estados Unidos y a Canadá.

“Hemos sostenido y ahora se refrendó en el encuentro que tuvieron en Washington, integrantes de gobierno de EU y de México, en que vamos a cooperar con las autoridades estadounidenses porque ees lamentables lo que les está sucediendo por el consumo de fentanilo”.

¿EN QUÉ CONSISTE LA COLABORACIÓN?

“Son muchos muertos, y jóvenes, y por humanismo, por amistad, por cooperación, tenemos que ayudar, pero también tienen que revisar sus estrategias, porque si no se atienden las causas puede desaparecer el fentanilo, pero va a surgir otra droga”, dijo.

El mandatario leyó durante la conferencia un fragmento del libro Una sociedad mejor, de John Kenneth Galbraith y dijo que lo enviará a políticos de EU “con respeto”.

COOPERACIÓN SÍ, SOMETIMIENTO NO

AMLO negó que la DEA, la CIA o cualquier otra agencia de EU decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o la Sedena.

Sin embargo, el presidente destacó que Estados Unidos no debe solo monitorear lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa en su propio territorio.

Además, dijo que otras problemáticas acaparan la atención nacional como temas de seguridad, por lo que si bien buscarían “por humanidad” cooperar, el consumo en EU no es una prioridad.

“Nosotros tenemos primero que garantizar la seguridad pública en nuestro país, para decirlo más claro, nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que no haya robos, que no haya feminicidios, esa es nuestra responsabilidad fundamental y en el segundo plano, ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que podamos, como buenos vecinos, enfrentar el grave problema del consumo de droga en EU, en particular el consumo de fentanilo”.

Explicó que “afortunadamente ya lo están entendiendo más en EU”, y presumió especialmente al presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que “ha actuado con mucho respeto”.