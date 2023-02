Crisis hídrica ya está en Nuevo León, alerta Luis Donaldo Colosio

El proyecto que echaron andar forma parte del programa Comunidades de Lluvia, por lo que llamó a las autoridades y a la sociedad civil a tomar medidas porque no hay suficiente líquido.

“La crisis hídrica en nuestro Estado ya empezó, no está por venir”, alertó el alcalde emecista durante el evento.

“(Buscamos) poder colaborar junto con Agua y Drenaje, pero sobre todo con la gente de Monterrey, para mitigar lo más que se pueda el impacto de la dura crisis”, mencionó.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, aseguró el mandatario local.

Este sistema, que fue presentado con el apoyo de la empresa Heineken, es el primer captador de lluvia instalado en el Centro de Salud Municipal Unidad Pedreras, en la Colonia Fomerrey 106, a las faldas del Cerro del Topo Chico.

“Es absurdo que hasta la fecha no hayamos instalado más sistemas de captación pluvial. No es un recurso ilimitado, nuestro Estado no tiene agua suficiente en este momento”, enfatizó.

Colosio Riojas recalcó que todavía está muy reciente “la herida del año pasado” y que ante esta situación es importante seguir formando alianzas para hacer frente a esta dificultad.