Critica AMLO las preguntas de los moderadores en primer debate presidencial

Durante la conferencia matutina de hoy, Andrés Manuel López Obrador ha criticado que las preguntas que realizaron los moderadores en el primer debate presidencial, al advertir que se basaron en la narrativa de sus adversarios.

“En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios (...) toda la narrativa del debate fue eso”.

“No reconocer absolutamente nada (...) lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo”.

Asi mismo, López Obrador consideró que, pese a estas preguntas no pudieron dejar mal a su gobierno.

“Lo que se ha hecho en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa, las preguntas, recuerdo una de Denise (Maerker), cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, como si no nos hubiéramos dedicado a desterrar la corrupción”.

“Ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar ahora, por ejemplo, Denisse, ya no se condonan impuestos, ya no se condonan impuestos a Televisa ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen”.

Andrés Manuel López Obrador agregó que su gobierno ya no permite la corrupción con todo lo relacionado en el sector salud.